اللجنة الأولمبية الليبية تتبنى حملة للتوعية بـ«كورونا» بين الرياضيين

جانب من اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية، 19 مارس 2020. (صفحة اللجنة الرسمية)

ناقش رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، مع رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد راشد، ومدير مكتب الإعلام محمود الغرابلي، سبل تبني إجراءات وخطوات توعوية لوقاية الرياضيين الليبيين من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وخلص الاجتماع، الذي حضره النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية علي صابر، وأمين عام الاتحاد الليبي للطب الرياضي الدكتور عبدالحميد لياس، إلى ضرورة مواصلة الرياضيين الذين تنتظرهم استحقاقات دولية استعداداتهم بشرط أن تكون في ظروف صحية، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

واتفق المشاركون على تبني حملة توعية وإرشاد تتضمن الملصقات والمنشورات، مع تسجيل لقاءات مرئية مع استشاريين واختصاصيين في أمراض الجهاز التنفسي، فضلًا عن إتاحة فرصة التواصل عبر صفحة اللجنة الأولمبية للرد على أسئلة الرياضيين الرسميين أو الممارسين للرياضة من عامة الناس.