أول رد من خالد مجدي بعد تبرئته من تناول المنشطات

نجم فريق النصر الليبي والمنتخب الوطني خالد مجدي. (المركز الإعلامي)

تحدث نجم نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة القدم، الدولي الليبي خالد مجدي، عن قرار إيقافه لمدة 3 أشهر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بسبب تعاطيه مادة منشطة محظورة في مباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب أفريقي بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.

وقال «مجدي» في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لنادي النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «أهنئ نفسي وأسرتي وبيتي الثاني نادي النصر، بقرار الكاف بشأن تبرئتي حيث تم التحقيق معي من قبل استشاري الاتحاد الأفريقي، من 3 دول مختلفة، ومن خلال التحقيق أثبت أنني بريء من تعاطي المنشطات، وأنني أستحق قيادة فريق النصر والمنتخب الليبي».

واختتم خالد مجدي تصريحاته خلال الفيديو، بتوجيه الشكر إلى إدارة وجماهير نادي النصر على دعمها المتواصل له خلال الفترة الماضية.

وأصدرت اللجنة المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للتحقيق مع خالد مجدي، قرارها بشأن تناول اللاعب المنشطات في مباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب أفريقي بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقالت اللجنة المكلفة من «الكاف» في قرارها إنه بعد مثول اللاعب خالد مجدي للتحقيق فى جلسة يوم 8 مارس الجاري، قررت اللجنة وفقا لما جاء في التحقيق ونتائجه والتجاوبات على النحو الاتى: العقوبة الموقعة على خالد مجدي حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأفريقي هي 24 شهرا، ولكن اللجنة راعت أن اللاعب تناول المنشط دون دراية وعلم مسبق بنوع المنشط.

كما راعت اللجنة بعد الرجوع لسجلات اللاعب خلو سجله من أي مخالفات سابقة فى هذا الشأن أو غيره، فقد قررت اللجنة إعفاء اللاعب من مدة 21 شهر من العقوبة على أن ينفذ من العقوبة فقط مدة 3 أشهر من تاريخ يوم 27/2/2020.

وأكد عصام الدناع، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات التابعة للجنة الأولمبية الليبية، واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة الموضوع بالتعاون مع الأمين العام للاتحاد الليبى والأمين المساعد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، في تصريحات حصرية لـ«بوابة الوسط»، أن أولى خطوات الطريق نحو إجراءات تبرئة اللاعب خالد مجدي بدأت بالتحقيق معه.

وأوضح أنه تم إرسال كافة المستندات المطلوبة المتعلقة بإجراءات الموضوع، وجاءت الاستجابة والتفاعل من الرياضى خالد مجدي لمتطلبات القضية سريعًا وفاعلا قبل التاريخ المحدد لها وهو الخامس من شهر مارس الجاري، حيث تم إرسال محضر التحقيق بكامل مستنداته الرسمية وتبرير الرياضي شاملة مبررات تناوله المادة المحظورة.

وتابع، أنه في يوم الثامن من شهر مارس الجاري، جلس الرياضي في تجاوب وتفاعل سريع مع لجنة الاستماع والتقصي التابعة للاتحاد الأفريقي (الكاف) الذى أبدى ارتياحه لسرعة وثقة وتجاوب اتحاد الكرة الليبي ونادي النصر.

وأشار «الدناع»، إلى أن لجنة الاستماع والتقصي بالاتحاد الأفريقي، أصدرت قرارها الذي يقضي بإيقاف اللاعب خالد مجدي لمدة سنتين (24 شهرًا) مع تعليق 21 شهرًا، وعدم تنفيذها وتفعيلها بحيث تصبح العقوبة الفعلية للاعب خالد مجدي ومدة الإيقاف هي ثلاثة أشهر فقط بداية من يوم 27 من شهر فبراير الماضي، حتى 27 من شهر مايو الجاري، على أن لا يتم النظر في مدة الـ21 شهرًا، إلا في حالة واحدة، وهي تعمد تكرار الخطأ من اللاعب في غضون المدة الزمنية، وهي السنتان.