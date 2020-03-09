5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 مارس 2020, 10:03 مساء
فرصة الاحتراف في أوروبا أمام خمسة شباب ليبيين. (إنترنت)

أكد وكيل أكاديمية وسباك برشلونة في شمال أفريقيا محمد حواس، أن الأكاديمية فتحت فرصة الاحتراف في أوروبا أمام خمسة شباب ليبيين.

وقال حواس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الليبين هم امحمد الزوق من طرابلس مواليد 2002، وعبدالرحمن البرعصي من طرابلس مواليد 1999، ومحمد الوجاعي من جالو مواليد 2003، ومحمد عياد من الزاوية مواليد 2003، ومؤيد العريق من مصراتة مواليد 2002.

وأضاف أن اللاعبين الشباب يواصلون هذه الأيام تدريباتهم في معسكرهم بمدينة برشلونة الإسبانية، وشاركوا اليومين الماضيين في مباراة ودية بين وسباك برشلونة ونادي الميدا الإسباني.

وتابع «حواس» أن فرصة التدريب واختبارات الاحتراف ستتاح لهولاء الشباب مع نادي (كورنيللا) المهتم بقطاع الناشئين وغيره من الأنديه الإسبانية.

واختتم حواس حديثه أن أكاديمية وسباك برشلونة اتفقت مع سفارة إسبانيا بتونس على تسهيل منح تأشيرات الدخول للاعبين الليبيين للأراضي الإسبانية.

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