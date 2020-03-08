انطلاق أولى دورات الإعلام الرياضي في أجدابيا

جانب من دورة أساسيات الإعلام الرياضي. (إنترنت)

انطلقت صباح أمس بالمركز الثقافي بمدينة أجدابيا دورة (أساسيات الإعلام الرياضي) ضمن سلسلة دورات تدريبية ينظمها مكتب الإعلام والتوثيق برعاية وإشراف اللجنة الأولمبية الليبية.

حسب صفحة اللجنة الأولمبية على «فيسبوك»، فإن الدورة تتواصل حتى العاشر من مارس الجاري، وستتضمن عدة محاور أهمها فن التحرير الصحفي الإخباري، وفنون صياغة التقرير الصحفي، ومهارات التقرير الإذاعي الرياضي، وفن الإلقاء وصحافة الموبايل واستعراض تجارب شخصية لعدد من الشخصيات الإعلامية المرموقة.

ويتخلل الدورة ورش عمل مصاحبة للمحاضرات النظرية وتستهدف هذه الدورة الإعلاميين الرياضيين في أجدابيا والمناطق المجاورة، وقد بلغ عدد المشاركين 30 إعلاميًا.

وذكر مصدر بمكتب الإعلام والتوثيق باللجنة الأولمبية الليبية بأن هذه الدورة هي الأولى لعام 2020 الذي سيتضمن 10 دورات في عدد من مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبًا.

وسيحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة الأكاديميين وعدد من الإعلاميين الرياضيين المتميزين.