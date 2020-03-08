النصر يخسر من جديد أمام حسنية أغادير وينهي مشواره في «الكونفيدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 08 مارس 2020, 08:15 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مجددًا أمام ضيفه حسنية أغادير المغربي، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أدرار، وذلك في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

تقدم حسنية أغادير بالهدف الأول في الدقيقة 69 عن طريق لاعبه كريم بركاوي، من ضربة جزاء، قبل أن يضيف رضا عطاسي الهدف الثاني في الدقيقة 94 من زمن المباراة، التي شهدت  خروج لاعب النصر عبدالسلام ديقا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة انتهى مشوار ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأفريقية، من دور ربع النهائي، وتأهل الفريق المغربي، بمجموع المباراتتين (7-0) ذهاباً وإياباً، ويتنظر في دور نصف نهائي الكونفدرالية المتأهل من مباراة التي ستجمع فريق المصري ونهضة بركان المغربي التي ستقام في وقت لاحق.

يشار إلى أن محمد الككلي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بدأ المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: فتحي الطلحي. في خط الدفاع: معاذ العمامي - صلاح فكرون - عبدالله الشريف - إدريس الضراط. وفي خط الوسط: أحمد الهرام - أسامة البدوي - مهند بوعجيلة - أحمد الحايس. وفي خط الهجوم: معتز المهدي - أحمد سعد.

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