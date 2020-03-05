انطلاق بطولة الراحل أبوبكر دوزان لكرة القدم الأواسط

انطلاق بطولة الراحل أبوبكر دوزان لكرة القدم الأواسط. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم بملعب الترسانة بسوق الجمعة بطولة الراحل أبوبكر دوزان التنشيطية لكرة القدم لفئة الأواسط، والذي يشرف عليها المدرب الوطني عمر دوزان.

وتقام منافسات البطولة بملعب الترسانة بمشاركة 8 فرق هي «الترسانة» و«المجد» و«الوحدة» و«الفتح» و«زناتة» و«الأهلي» و«الشط» و«الظهرة» و«الخمس» و«فشلوم».

وفي مباراة الافتتاح صباح اليوم تفوق فريق الترسانة على زناتة بنتيجة هدفين دون رد.

وغدًا الجمعة وعلى تمام العاشرة صباحًا سيلتقي فريق المجد مع الوحدة، وفي الفترة المسائية الساعة الرابعة مساء يلتقي الأهلي طرابلس مع فشلوم.