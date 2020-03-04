30 لاعبًا في شطرنجية الفصول الأربعة بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 مارس 2020, 05:02 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق بقاعة دار الثقافة والفنون بطرابلس الإثنين، الموافق التاسع من مارس الجاري، مسابقة الفصول الأربعة للشطرنج (الربيع) تحت إشراف وتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج بالتعاون مع دار الثقافة والفنون.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المسابقة يشارك فيها 30 شطرنجيًا موزعين على ثلاثة تصنيفات المجموعة الأولى تصنيف + 1800 العدد 10 لاعبين، والمجموعة الثانية تصنيف - 2000  العدد 10 لاعبين، والمجموعة الثالثة تتكون من 10 لاعبين من بينهم جميه بدون تصنيف، على أن يتولى مدير إدارة السباقات أحمد شراطة والحكم الرئيسي سعيد زبيده.

يذكر أن جمعية الشطرنج نظمت أكثر من مسابقه ناجحة للشطرنج آخرها ديسمبر الماضي، بمشاركة 26 لاعبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة