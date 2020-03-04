30 لاعبًا في شطرنجية الفصول الأربعة بطرابلس

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق بقاعة دار الثقافة والفنون بطرابلس الإثنين، الموافق التاسع من مارس الجاري، مسابقة الفصول الأربعة للشطرنج (الربيع) تحت إشراف وتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج بالتعاون مع دار الثقافة والفنون.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المسابقة يشارك فيها 30 شطرنجيًا موزعين على ثلاثة تصنيفات المجموعة الأولى تصنيف + 1800 العدد 10 لاعبين، والمجموعة الثانية تصنيف - 2000 العدد 10 لاعبين، والمجموعة الثالثة تتكون من 10 لاعبين من بينهم جميه بدون تصنيف، على أن يتولى مدير إدارة السباقات أحمد شراطة والحكم الرئيسي سعيد زبيده.

يذكر أن جمعية الشطرنج نظمت أكثر من مسابقه ناجحة للشطرنج آخرها ديسمبر الماضي، بمشاركة 26 لاعبًا.