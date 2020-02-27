القرقني يوقع عقد رعاية جديدا مع شركة «ليبيانا»

جانب من توقيع القرقني عقد الرعاية الجديد مع شركة «ليبيانا». (تصوير الوسط)

وقع البطل الليبي العالمي في بناء الأجسام، كمال القرقني، اليوم، عقدًا للرعاية مع شركة «ليبيانا» للاتصالات، في حفل بهيج شهد حضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور نبيل النعاس، ورئيس قسم النشاط الرياضي بالشركة ورئيس الاتحاد اللييبي المهندس عادل القريو، وأعضاء من مجلس إدارة الشركة، وأسرة البطل الليبي.

وخلال الحفل تم إلقاء عدة كلمات استهلها رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» الدكتور نبيل النعاس، قال فيها: «بقلوب مغمورة بالمحبة وكلمات تبحث عن روح الإخوة نرحب بفخر ليبيا والعرب وبطل العالم في رياضة بناء الأجسام كمال القرقني».

وأوضح: «نبحث من خلالكم عن نقطة ضوء في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيب، ونحرص في ليبيانا على دعم هذا الأمل ليكون مثلا ملهما للشباب الذي سيكون بإذن الله عماد الأمة وسر نهضاتها ونتمنى لك التوفيق دائما ومزيدا من النجاح».

كمال القرقني في كلمته، وجه الشكر لشركة ليبيانا للهاتف المحمول على هذه الرعاية، قائلًا: «أنا كنت حريصا جدا أن ترعى شركة ليبية كبطل وكانت شركة ليبيانا سابقة وبفضل رعاية هذه الشركة حققت الميدالية الذهبية في أكبر بطولة في العالم للمحترفين، كأول عربي يحرزها في تاريخ مستر أولمبيا من بين ثلاثة أبطال اثنين أمريكان وواحد إنجليزي».

وتابع: «ليبيا دائما موجودة في أكبر بطولات العالم ونود في هذه المناسبة أن نقدم الشكر لشركة ليبيانا والدكتور نبيل النعاس والأستاذ عادل القريو، على مجهوداتهم.. كما أحب أن أوجه الشكر إلى والدي العزيز المساند لي، وإلى كل الشعب الليبي».

وأضاف القرقني: «قد تلقيت مؤخرًا دعوة للمشاركة باسم ليبيا في بطولة جديدة للبطل "وايث جونسون" المصارع، بعد ثلاثة أسابيع، ونشكر شركة ليبيانا كشركة ليبية رعاية ودائما إن شاء الله للأفضل»

رئيس قسم النشاط الرياضي بشركة ليبيانا، ورئيس الاتحاد لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، رحب في كلمته بجميع الحضور، والقنوات الفضائية والإعلاميين على حضورهم هذا الحدث.

وقال القريو: «نحتفل اليوم بتجديد عقد بطل مميز ولا نقول كمنافسة أصبح جانب وطني لشخص مميز كمال القرقني يشارك في أكبر بطولة في العالم مستر أولمبيا ويفوز بالميدالية الذهبية هذا بطل قومي ليبي من المفترض أن يقام له أحسن ثمثال في ليبيا، لأنه اسم معروف في العالم وتحصل على سبع بطولات عالمية وبطولة أفريقيا وبطولة العرب».

وأشار القريو: «نقطة التحول للقرقني كانت في العام 2019، يوم أن تحصل على بطولة أورنالد وتحصل كذلك على بطولة مستر أولمبيا أعظم وأكبر بطولات العالم الليبي والعربي، وهذا الفخر يجب أن نعتز به ويكون لنا ذكرى خالدة ويبقى كمال رمزا لهذه الرياضة».

وبعد ذلك تم توقيع عقد التجديد حيث وقع من جانب الشركة الدكتور نبيل النعاس والبطل كمال القرقني بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

جانب من توقيع القرقني عقد الرعاية الجديد مع شركة «ليبيانا». (تصوير الوسط)

محرر «الوسط» مع البطل الليبي كمال القرقني. (تصوير الوسط)