ركلات الترجيح تبتسم لناشئي نجوم الأندلس في مسابقة الفقيد «باني»

ناشئو نجوم الأندلس. (إنترنت)

انضم ناشئو نجوم الأندلس إلى كوكبة المتأهلين للدور الثماني، في مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية.

وفاز نجوم الأندلس على ناشئي زوارة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3)، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث بادر ناشئي زواره بالتسجيل عن طريق لاعبه آزار عاصم، وعادل النتيجة نجوم الأندلس لاعبه عبدالمهيمن مطاوع.

وسجل ركلات الترجيح لنجوم الأندلس اللاعبون عبدالمالك بلعيد ومالك فارس وعبدالرحمن أرحومه ومقداد القذافي، وأخفق سند بديده في التسجيل، بينما سجل لناشئي زواره ميسم الدوجي وازار عاصم وضياء عبدالمنعم واخفق اللاعبين بدر القهواحي وَعَبَدالمقدم حافظ.

وتوج بجائزة أفضل حارس ضياء عبدالمنعم (ناشئ زواره) وجائزة أفضل لاعب في المباراة مقداد القذافي (نجوم الأندلس).