جولة حاسمة بين الحصادي وأحمد جمال في «شطرنجية آرينا»

الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

صعد الناشئ الليبي يوسف الحصادي، إلى الترييب الثاني في بطولة آرينا التاسعة للشطرنج، التي تتواصل هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة.

واحتل الحصادي المركز الثاني بعد فوزه في الجولة الثامنة على المصري محمد ثامر، وفي هذه الجولة فاز إبراهيم الدلال على محمد هلال، وخسر محمد محجوب أمام فهمي رفيق.

كما خسر عبدالجواد المسلاتي أمام جورج دودا، وبعد هذه الجولة جاءت الصدارة للمصري أحمد جمال بـ7.5 نقطة، وأقرب الملاحقين يوسف الحصادي وربيع عبدالعزيز بـ7 نقاط لكل منهما، وجاء اللاعبون الليبيون إبراهيم الدلال في المركز الـ56 ومحمد محجوب 99 وعبدالجواد المسلاتي 127.

واليوم الأحد في الجولة التاسعة والختامية، سيواجه البطل يوسف الحصادي، المتصدر أحمد جمال (طاولة 1) وإبراهيم الدلال يلتقي المصري إلياس (طاولة 19)، ومحمد محجوب يواجه محمود عابدين (طاولة 36) وعبدالجواد المسلاتي يلتقي سعيد شحات (طاولة 52).

وفي بطولة تصنيف «+2000» فاز مختار المحجوب على جورج مايكل، ومحمد بورزيقة على محمد عبدو، وخسر حسن جبريل أمام محمد حسين، وبهذا يكون ترتيب لاعبي ليبيا مختار محجوب في المركز الـ17 ومحمد بورزيقة 27 وحسن جبريل 51.

واليوم في الجولة التاسعة يلتقي مختار محجوب نظيره زكريا عصام (طاولة 9) ومحمد بورزيقه مع محمد عبدو (طاولة 15) وحسن جبريل يلتقي وائل كمال (طاولة 23).