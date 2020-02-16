إلغاء زيارة الخبير الأولمبي الإسباني إلى ليبيا لهذا السبب

جانب من الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الأولمبية الليبية ونظيرتها الإسبانية. (أرشيفية : إنترنت)

تلقت الأولمبية الليبية خطابًا من نظيرتها الإسبانية بشأن إلغاء زيارة الخبير الإسباني أغوادو لليبيا، والذي كان مقررًا وصوله غدٍ إلى طرابلس، في زيارة تستغرق خمسة أيام.

وحسب ما جاء في صفحة الأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الخارجية الإسبانية منعت سفر مندوب اللجنة الأولمبية الإسبانية نظرًا للظروف الأمنية في ليبيا، وأعرب الجانب الإسباني عن أسفه لعدم إتمام الزيارة في الوقت الحالي.

من جهته أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، عن استيائه من إلغاء الزيارة التي من أهدافها تقديم العون والمساعدة للجنة الأولمبية الليبية، مشيرًا إلى أن الخبير الإسباني كان سيجري دراسة مسحية عن الرياضات الليبية والتعرف على أهم مشاكلها لتحديد أوجه التعاون الأولمبي الليبي الإسباني.

وذكر الزروق أنه كان مقررًا زيارة الأكاديمية الأولمبية وعدد من المرافق الرياضية والاتحادات العامة والتعرف على برامجها وأبرز الأنشطة تفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها اللجنة الأولمبية الليبية مع نظيرتها الاسبانية.

وهذا نص الرسالة الموجهة من الأولمبية الإسبانية:

«كما تعلمون أن أغوادو كان من المفترض أن يزور طرابلس الأسبوع المقبل لتقييم الرياضيين.. ويؤسفني إبلاغكم عن إلغاء هذه الزيارة لأن وزارة الخارجية الإسبانية تنصح بعدم السفر لليبيا كما أن السفارة الإسبانية قد علقت بعض أشغالها مؤقتًا.. لذا نأمل منكم تفهم الوضع والتأكد من أن أغوادو يزور بلادكم بمجرد سماح الخارجية الإسبانية السفر لليبيا من جديد.. نشكركم جزيل الشكر على تفهمكم».