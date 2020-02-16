إلغاء زيارة الخبير الأولمبي الإسباني إلى ليبيا لهذا السبب

تلقت الأولمبية الليبية خطابًا من نظيرتها الإسبانية بشأن إلغاء زيارة الخبير الإسباني أغوادو لليبيا، والذي كان مقررًا وصوله غدٍ إلى طرابلس، في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وحسب ما جاء في صفحة الأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الخارجية الإسبانية منعت سفر مندوب اللجنة الأولمبية الإسبانية نظرًا للظروف الأمنية في ليبيا، وأعرب الجانب الإسباني عن أسفه لعدم إتمام الزيارة في الوقت الحالي.
من جهته أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، عن استيائه من إلغاء الزيارة التي من أهدافها تقديم العون والمساعدة للجنة الأولمبية الليبية، مشيرًا إلى أن الخبير الإسباني كان سيجري دراسة مسحية عن الرياضات الليبية والتعرف على أهم مشاكلها لتحديد أوجه التعاون الأولمبي الليبي الإسباني.
وذكر الزروق أنه كان مقررًا زيارة الأكاديمية الأولمبية وعدد من المرافق الرياضية والاتحادات العامة والتعرف على برامجها وأبرز الأنشطة تفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها اللجنة الأولمبية الليبية مع نظيرتها الاسبانية.
وهذا نص الرسالة الموجهة من الأولمبية الإسبانية: