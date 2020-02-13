السبت.. المنتخب الوطني يواجه الشباب السعودي استعدادًا للبطولة العربية

المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، فريق الشباب السعودي، في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتأتي المواجهة الودية ضمن تحضيرات منتخب الشباب لخوض بطولة كأس العرب للشباب، والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الجاري.

من جهة أخرى يواصل المنتخب تدريباتة اليومية وعلى فترتين صباحية ومسائية تأهبا لخوض منافسات كأس الشباب العربي ضمن معسكره الخارجي بالسعودية الذي بدأه الإثنين.

ويشارك المنتخب الوطني تحت 20 عامًا في النسخة الأولى من البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، حيث وقع الفرسان في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.