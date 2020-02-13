الفزاني: اتحاد الكرة يعمل بلا خطة واضحة

لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أسامة الفزاني (أرشيفية : الإنترنت)

قال لاعب الأهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم، أسامة الفزاني، إن الاتحاد الليبي لكرة القدم ليس لديه خطة واضحة في طريقة عمله.

وأوضح الفزاني، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط»: «أنا مع المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (الشان)، بعد الجدل الكبير الذي أثير في الفترة الماضية حول مشاركة المنتخب الوطني».

وتساءل عن طريقة اختيار اللاعبين في تشكيلة منتخب المحليين، رغم توقف الدوري، مشيرًا إلى أن الأسماء جديدة ولا تملك خبرة، حيث إن بطولة الشان خاصة بالمحليين.

وأكد الفزاني أن الزج بهذه الأسماء دون أن تكون لهم تجربة مغامرة كبيرة، مختتمًا أن الوسط الرياضي الليبي لا يحتمل مزيدا من الصدمات.