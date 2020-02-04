الجزيرة الأردني يضم المحترف الليبي العباسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 04:55 مساء
الدولي الليبي عبد العاطي العباسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي الجزيرة الأردني، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع الدولي الليبي عبد العاطي العباسي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأوضح الدكتور زياد الرميلي، الناطق الرسمي لنادي الجزيرة، في تصريحات صحفية: «انتظرنا اليوم فتح نافذة تسجيل اللاعبين لدى الاتحاد الآسيوي، وتم قيد اللاعب عبد العاطي رسميًا، ليمثل الفريق محليا وآسيويا»، حسبما أفاد موقع «كورة».

وتابع الناطق الرسمي لنادي الجزيرة: «العباسي اجتاز الفحوصات الطبية والفنية ونأمل له أن يحقق الإضافة الهجومية المطلوبة، في الاستحقاقات الكروية القادمة.

ويستعد الجزيرة للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يتطلع للظهور بصورة مميزة رغم الظروف الصعبة التي عصفت به طيلة الشهور الماضية.

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