الخطة الشاملة 2020 على رأس مائدة اجتماع لجنة التطوير بهيئة الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 02 فبراير 2020, 11:21 مساء
اجتماع لجنة التدريب والتطوير بهيئة الشباب والرياضة (إنترنت)

عقدت اللجنة العليا للتدريب والتطوير اجتماعها الأول بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري.

وناقش أعضاء اللجنة حسب الصفحة الرسمية للهيئة عبر «فيسبوك» المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع كان من أبرزها عرض خطة التدريب الشاملة للهيئة العامة للشباب والرياضة 2020، والتي تسهدف الموظفين والمكونات الشبابية والرياضية التابعه للهيئة.

كما استعرض الاعضاء الخطة المدرجة لقطاعي الشباب والرياضة وعرضها على مدراء الإدارات والمكاتب للدراسة وإبداء الملاحظات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على أهمية مثل هذه الخطط والبرامج التي تعنى بالإعداد والتأهيل والتدريب لتطوير أداء القيادات في المجالات الشابية والرياضية بليبيا، وتقديم الدورات التدريبية ذات الجودة العالية، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت أجندتها للعام الجاري، بما يتناسب مع رؤى الهيئة في تطوير الحركة الشبابية والرياضية.

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