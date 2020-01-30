المصراتي ينتقل إلى «ريو آفي» البرتغالي

المصراتي ينتقل إلى «ريو آفي».. (الموقع الرسمي للنادي البرتغالي)

أعلن نادي «ريو آفي» البرتغالي، التعاقد مع الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الموقع الرسمي نادي «ريو آفي» أن الليبي المصراتي صاحب (23 عامًا)، يرتدي قميص رقم 18، بناءً على طلب كارلوس كارفالهال، المدير الفني للفريق.

وكان المصراتي لاعب فريق الاتحاد الليبي انتقل لفريق فيتوريا غيماريش، في شهر فبراير العام 2017 لمدة أربع سنوات.

ويحتل فريق ريو آفي المركز السادس في الدوري البرتغالي، برصيد 28 نقطة، وذلك بعد مرور 18 جولة من المسابقة.