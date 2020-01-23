الأكاديمية الأولمبية تعلن عن دورة المعد البدني للمستوى «A»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 23 يناير 2020, 08:42 مساء
اللجنة الأولمبية الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت الأكاديمية الأولمبية الليبية انطلاق دورة المعد البدني العام للمستوى A في الأول من فبراير المقبل، وتتواصل إلى 8 من نفس الشهر.

وأوضحت الأكاديمية أن الدورة تقام على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وإشراف اللجنة الأولمبية الليبية.

وتستهدف الدورة: خريجي كلية التربية البدنية، والمدربين بالأندية الرياضية والأكاديميات الرياضية.

وذكرت مشرفة الدورة ونائب المدير التنفيذي لشئون البرامج بالأكاديمية الأولمبية الدكتورة حدهم العابد عبر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية أن الاستعداد للدورة يسير بشكل جيد.

وأوضحت أنه تم التنسبق مع المحاضرين لإعداد محتوى الدورة نظريا وعمليا، وقالت العابد إن رسوم الاشتراك في الدورة 150 دينارا.

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