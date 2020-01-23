منتخب اليد يواجه كوت ديفوار في البطولة الأفريقية غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 04:46 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

يستعد المنتخب الأول كرة اليد، لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليًا في تونس.

ويواجه المنتخب الليبي، نظيره الإيفواري، ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 إلى 16، علما بأن الفرق التي لم تتأهل للدور ربع النهائي، تنافس فيما بينها من خلال مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وتعادل المنتخب الوطني، مع نظيره منتخب غينيا بنتيجة (16/16)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، علما بأنه وقع في المجموعة الثانية مع كل من كينيا وغينيا ونيجيريا، إلا أنه لن يلعب مع نيجيريا بحكم أنه واجه منتخبها في الدور الأول.

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