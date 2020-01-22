انتهاء أزمة المحترف مؤيد اللافي مع السلطات المغربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 يناير 2020, 10:16 مساء
المحترف الليبي مؤيد اللافي لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : إنترنت)

واجه المحترف الليبي مؤيد اللافي، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، أزمة مع السلطات المغربية، التي رفضت منحه تأشيرة الدخول، استعدادا لمواجهة فريقه نظيره الوداد المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر اللاعب الليبي تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيها: «راهو ماشي باش نلعب كرة قدم مش ماشي بنحارب».

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة الجزائري «USMA One» أن عدم منح التاشيرة لمؤيد اللافي بسبب جنسيته في سابقة هي الأولى في تاريخ كرة القدم.

وعملت «بوابة الوسط» أن الدولي الليبي مؤيد اللافي تحصل قبل قليل على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية مع فريقه اتحاد العاصمة لمواجهة الوداد البيضاوي، بعد تأخير في إصدار التأشيرة وعرقلة أوراقه.

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