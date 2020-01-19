الزروق يستقبل رئيس وأعضاء الاتحاد النسائي

الزروق يستقبل رئيس وأعضاء الاتحاد النسائي. (إنترنت)

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، صباح اليوم الأحد، بمكتبه رئيس وأعضاء الاتحاد النسائي، وتم في هذا اللقاء اطلاع الدكتور جمال الزروق على برنامج الاتحاد للعام 2020، وما يتضمنه من أنشطة وبرامج تخدم الحركة الرياضية النسائية.

وأوصى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية على ضرورة أن تغطي هذه البرامج كافة المدن الليبية، لما لها من فوائد كبيرة في توعية العنصر النسائي في بلادنا بأهمية الممارسة الرياضية، وفقًا لصفحة اللجنة عبر حسابها على «فيسبوك».

ويتضمن برنامج الاتحاد النسائي لهذا العام أياما رياضية تخص رياضة المرأة في مدينة طبرق ومدن الجبل الغربي وطرابلس، وكذلك يتضمن أنشطة تثقيفية ومحاضرات توعوية عن أهمية مزاولة النساء للرياضة، وأيضا ستقام بمدينة بنغازي دورات صقل لمدرسات التربية البدنية.