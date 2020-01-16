«وسباك ليبيا» يشارك في دولية بطولة «سبورتي» بالكويت

فريق «وسباك ليبيا» لكرة القدم. (إنترنت)

أكد وكيل «وسباك برشلونة» في شمال أفريقيا محمد أحواس، أن منتخب «وسباك ليبيا» مواليد (2005 / 2006) سيشارك في بطولة «سبورتي» الدولية لكرة القدم في نسختها الرابعة، التي تستضيفها الكويت بداية من 18 فبراير المقبل، وتتواصل لأربعة أيام.

وأوضح حواس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة يشرف عليها أكاديمية سبورتي الدولية، وبالتعاون مع مركز الإبداع الرياضي بالكويت، وبمشاركة 12 فريقًا ستقسم إلى 3 مجموعات، كل مجموعة بنظام نصف دوري ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الثماني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

ويترأس وفد ليبيا في هذه البطولة، وكيل سباك محمد أحواس والمدير الإداري باسم البرعصي، والمدرب طارق شرودة، ومساعده يوسف السيليني، ومدير الفريق رضا رمضان، ومنسق الفريق مصطفى مختار، والإعلامي محمد سالم عبدالله، واللاعبون محمد الشاوش ورامي البوراوي وعبدالكريم تربح ومحمد نجيب وأحمد محمود ومحمد الشطشاط وسالم أبوسهمين وأيوب المختار وفؤاد عريبي ورمضان رضا وعلي خالد وسند عبداللطيف ويوسف الصويعي ومروان الترهوني وشكري البشتي.