190 رياضيًا في تجمع منتخب الشباب

جانب من تجمع اختبارات منتخب الشباب. (إنترنت)

حضر 190 رياضيًا للمنتخب الوطني لشباب تحت سن 20 سنة، للدخول في اختبارات بملعب علي الزقوزي، بطرابلس، من الأندية الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس الكبرى، بالإضافة لرياضيي الاتحاد الفرعي مصراتة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم تأجيل التدريبات التي كان مقررًا لها السبت إلى الأربعاء المقبل، وستكون التدريبات في الفترتين الصباحية والمسائية، وسيتم تقليص واختيار منتخب الشباب للمنطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد اختار، لاعب فريق أهلي طرابلس والمدرب الحالي عياد القاضي، مدربا لهذا المنتخب الذي لديه استحقاقات قادمة بمعاونة ومساعدة الثنائي المهدي أبوشاح وسالم ميلاد، و الطاهر سعد مدرباً لحراس المرمى واللاعب السابق عبد السلام الكوت مديرا إداريا ومحمد علي العجيلي إداريًا للمنتخب.

فيما تم تكليف الثنائى عمر الفارسي ومحمد ابوسنينة، ضمن الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي للمنتخب، ومحمد بركة ورفعت ناصر مشرفي معدات، حيث سيكون هناك ثلاثة تجمعات بمناطق طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر لاختيار القائمة النهائية للمنتخب لاستحقاقاته المقبلة.