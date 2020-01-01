منتخب اليد ينهي معسكره الرابع بتونس استعدادًا للبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 01 يناير 2020, 06:30 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد. (إنترنت)

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد، المرحلة الأولى من معسكره الرابع والأخير الذي أقامه بمدينة المهدية التونسية استعدادًا للبطولة الأفريقية التي ستنطلق 16 يناير الحالي.

وخاض المنتخب خلال الفترة الماضية مباراتين وديتين، فقد الأولى أمام مكارم المهدية (29 /30)، وفاز في الثانية على النسر الرياضي بطبلبة بنتيجة (30 / 28).

وفي تصريح للناطق الإعلامي لمنتخب ليبيا لكرة اليد أرحومة سوط، إلى «بوابة الوسط» قال: «بعد يومين راحة سيعود المنتخب غدًا الخميس إلى مواصلة استعداداته للنهائيات الأفريقية في معسكر يتواصل حتى 14 يناير يخوض خلاله أربع مباريات ودية، الأولى مع منتخب الكونغو السبت 4 يناير، والثانية مع منتخب المغرب 7 يناير، والثالثة مع نادي النجم الساحلي التونسي في 9 يناير، والرابعة مع الترجي التونسي في 11 يناير الجاري.

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