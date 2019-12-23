انطلاق برنامج تأهيل وإعداد الكوادر الفنية للكرة الحديدية

الليبي هيثم فياض لاعب الكرة الحديدية. (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت صباح اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، برنامج تأهيل وإعداد الكوادر في مجال التحكيم والتدريبات الفنية للكرة الحديدية، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للكرة الحديدية.

وبرنامج التأهيل يأتي تحت إشراف الخبير الدولي التونسي ياسين العوني عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وستعقب هذه الدورة في الفترة المقبلة إقامة دورة أخرى في مجال التدريب.

برنامج الدورة سيستمر إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري، في الفترتين الصباحية والمسائية حيث ستكون الفترة الصباحية بمقر الأكاديمية وفي الفترة المسائية بصالات المنتخبات للكرة الحديدية.