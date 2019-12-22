بالصور.. انطلاق دورة مدربي «الرخصة D» ببنغازي

جانب من دورة مدربي «الرخصة D» ببنغازي. (إنترنت)

انطلقت اليوم الأحد، بقاعة اتحادية الحكام ببنغازي دورة الحصول على «الرخصة D» لمدربي كرة القدم، والتي تستهدف 50 مشاركًا.

وأكد مدير الدورة فوزي الدالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الدورة ستتواصل لمدة ثمانية أيام، وستكون المحاضرة الأولى بعنوان (المدرب صفاته وواجباته)، للمحاضر محمود الزياني، والمحاضرة الثانية بعنوان (أسس تنظيم وحدة التدريب اليومية) للمحاضر محمد الشارف.

يشار إلى أن الدورة تتضمن عدة برامج منها إصابات الملاعب للدكتور عصام الدناع، وعلاقة المدرب بالإعلام الرياضي لزين العابدين بركان، وقانون التحكيم لشعبان الصادق، والمهارات الأساسية للمحاضرين محمود الزياني وإدريس ماتيه.

جانب من دورة مدربي «الرخصة D» ببنغازي. (إنترنت)

جانب من دورة مدربي «الرخصة D» ببنغازي. (إنترنت)