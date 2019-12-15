منتخب الجودو يشارك في معسكر تدريبي بتونس

جانب من منافسات الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

يشارك المنتخب الليبي للجود في معسكر تدريبي بتونس الأسبوع المقبل خلال الفترة من 22 إلى 29 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات ليبيا تونس والجزائر للتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وقال مدرب المنتخب الوطني للجودو، زكريا الأسود، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن 5 رياضيين سيشاركون في هذا المعسكر، وإن الهدف من هذا المعسكر هو أولا استعداد للاستحقاقات المقبلة، وثانيًا هو اكتساب المزيد من الخبرة في مثل هذه المعسكرات التدربية المشتركة.

وأوضح «الأسود» في تصريحه أن الرياضيين المشاركين في هذا المعسكر هم: مصطفي بن عيسى، وعبد العاطي أبو شاقور، وعلي سعيد عمر، والرياضي والرياضية زهور الجربي، الرابع لم يتم اختياره بعد.