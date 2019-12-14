الليبي سوف الجين عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 14 ديسمبر 2019, 07:43 مساء
أمين عام الاتحاد الليبي عبدالمنعم رياض سوف الجين, (الإنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرفع الأثقال، أمين عام الاتحاد الليبي عبدالمنعم رياض سوف الجين، عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها الجمعية اليوم في عمان، خلال المكتب التنفيذي للاتحاد، إذ تم تجديد الثقة في الرئيس الحالي للاتحاد القطري محمد المانع، وأمينه العام محمد جلود، لدورة جديدة، وفق تصريح المستشار بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال الصديق المصراتي.

يشار إلى أن سوف الجين حقق نجاحًا كبيرًا في عديد المناصب الرياضية التي تقلدها، ومن بينها أمين صندوق الاتحاد الليبي لرفع الأثقال وبناء الأجسام والقوة البدنية 2007، وأمين صندوق ونائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بأبو ستة 2009، والمدير المالي بالاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال 2009، ومدير مكتب الشؤون المالية بالأولمبية الليبية 2013، والأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال 2017، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لرفع الأثقال.

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