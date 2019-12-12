يد المنتخب تواجه بني خيار التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة اليد، أرحومة سوط، أن منتخب اليد يواصل استعداداته في معسكره الخارجي الثالث بتونس، تحت إشراف مدربه التونسي محمد الصغير؛ وذلك استعدادًا لبطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس الشهر المقبل.

وأضاف «سوط» في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن من ضمن برنامج المنتخب في المعسكر خوض عدد من المباريات الودية، ومن بينها مباراة تجمعه مع نظيره فريق بني خيار، المقرر لها مساء اليوم.

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد، تفوق في مباراته الودية الأولى خلال معسكره بتونس، التي خاضها أول من أمس مع فريق الملعب النابلي بنتيجة 24 مقابل 16.

يشار إلى أن المعسكر الثالث لمنتخب اليد سيختتم بعد غدٍ السبت، وبعد فترة راحة لمدة أسبوع سيدخل في معسكر رابع وأخير بتونس يتواصل حتى موعد البطولة، ويخوض خلاله عددا من المباريات الودية مع فرق تونسية من بينها مكنين والمهدية والترجي والنجم الساحلي ومع منتخبي المغرب والكونغو.