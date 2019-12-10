جوائز مالية وعينية في مهرجان النعمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:33 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان النعمي الثالث للشطرنج، هاشم النعمي، أن المهرجان الثالث سيقام بدار الثقافة والفنون بمنطقة ميزران بطرابلس في الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر الجاري، بإشراف وتنظيم أسرة الشطرنج بالتعاون مع منظمة «بيدق سالك»، وأن باب الاشتراك مفتوح للأعمار من 5 إلى 20 عاما.

وأضاف هاشم، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جوائز مالية وعينية ستمنح للمتفوقين الأوائل في كل فئة سنية، موضحًا أنه ضمن برنامج المهرجان ستنظم بطولة للشطرنج الخاطف باسم المرحوم عبدالله السويح، رئيس سابق للاتحاد الليبي للشطرنج.

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