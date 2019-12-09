تعادلان في افتتاح أواسط القدم ببنغازي

جانب من مباراة أواسط كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

سجل التعادل اليوم في مباراتي الافتتاح لمسابقة أواسط الممتاز والدرجة الأولى اللتين جرتا بملعب بنينا ببنغازي.

فى المباراة الأولى تعادل السد مع بنغازي الجديدة بهدف لكل منهما وفي المباراة الثانية تعادل النجوم مع النجمة بدون أهداف.

وغدا الثلاثاء سيتجدد الموعد مع مباراتين الأولى تجمع أواسط المروج مع الشمال بقيادة الحكم نصيب الهواري والمساعدين أحمد ضيف والعربي مفتاح والحكم الرابع عبدالله مازق والمراقب فوزي الدالي.

ويعقبها مباراة أواسط الوحدة والطيران بإدارة الحكم موسي العريبي والمساعدين هشام اشتيوي وبكار الدرسي والحكم الرابع المنذر نتفة والمراقب طارق الجهاني.