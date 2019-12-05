الرياضة الليبية تودع مدرب الأثقال رمضان بلقاسم

ودعت الأسرة الرياضية، أمس الأربعاء، مدرب منتخب ليبيا لرفع الأثقال رمضان بلقاسم الحداد الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 68 عامًا.

كان بلقاسم بدأ حياته الرياضية في رفع الأثقال مع بداية السبعينات بنادي «الأهلي طرابلس» تحت إشراف مدربه القدير عامر عباجه قبل انتقاله لنادي الشرطة.

وفي منتصف السبعينات اُختير بلقاسم ضمن المنتخب الوطني، ومثل ليبيا في عديد البطولات الدولية، وبعد اعتزاله في بداية الثمانينات اتجه إلى مجال التدريب وأشرف على تدريب نادي «السلاح الجوي» وبعدها أصبح مدربًا لـ«ملتقى شهداء الدامور» بأبوسليم.

وفي العام 1983 تولى الإشراف على تدريب نادي «المحلة»، الذي واصل العمل معه إلى العام 1994 وحقق معه عديد البطولات على مستوى ليبيا.

درب بعدها ناديي «الوحدة» و«الأهلي طرابلس» والاتحاد العسكري، وفي العام 1989 تولى الإشراف على تدريب منتخب ليبيا لرفع الأثقال للناشئين، وحقق معه نتائج طيبة أبرزها ذهبيات البطل مصطفى حشاد في بطولة العرب للناشئين بالسعودية.

وفي العام 1997 أشرف بلقاسم على تدريب منتخب ليبيا للكبار المشارك في دورة الألعاب العربية في لبنان، كما أشرف بعدها على منتخبات الأثقال الليبية أعوام «1999/ 2000»، «2003/ 2004» «2005/ 2006»، «2008/ 2009/ 2010» «2011/ 2012».

وتعد من أهم إنجازات الرياضي الراحل تتويج ليبيا ببطولة أفريقيا للأثقال التي أُقيمت في تونس العام 2004 والتأهل لأولمبياد أثينا باليونان.

واكتشف الراحل عديد المواهب التي مثلت ليبيا في المحافل الدولية من بينهم عبدالله خليفة الككلي، ومحمد حسين الكميشي، وأبوبكر احميدان، ومحمد الواعر.