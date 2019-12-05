الرياضة الليبية تودع مدرب الأثقال رمضان بلقاسم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 ديسمبر 2019, 07:10 مساء

ودعت الأسرة الرياضية، أمس الأربعاء، مدرب منتخب ليبيا لرفع الأثقال رمضان بلقاسم الحداد الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 68 عامًا.

كان بلقاسم بدأ حياته الرياضية في رفع الأثقال مع بداية السبعينات بنادي «الأهلي طرابلس» تحت إشراف مدربه القدير عامر عباجه قبل انتقاله لنادي الشرطة.

وفي منتصف السبعينات اُختير بلقاسم ضمن المنتخب الوطني، ومثل ليبيا في عديد البطولات الدولية، وبعد اعتزاله في بداية الثمانينات اتجه إلى مجال التدريب وأشرف على تدريب نادي «السلاح الجوي» وبعدها أصبح مدربًا لـ«ملتقى شهداء الدامور» بأبوسليم.

وفي العام 1983 تولى الإشراف على تدريب نادي «المحلة»، الذي واصل العمل معه إلى العام 1994 وحقق معه عديد البطولات على مستوى ليبيا.

درب بعدها ناديي «الوحدة» و«الأهلي طرابلس» والاتحاد العسكري، وفي العام 1989 تولى الإشراف على تدريب منتخب ليبيا لرفع الأثقال للناشئين، وحقق معه نتائج طيبة أبرزها ذهبيات البطل مصطفى حشاد في بطولة العرب للناشئين بالسعودية.

وفي العام 1997 أشرف بلقاسم على تدريب منتخب ليبيا للكبار المشارك في دورة الألعاب العربية في لبنان، كما أشرف بعدها على منتخبات الأثقال الليبية أعوام «1999/ 2000»، «2003/ 2004» «2005/ 2006»، «2008/ 2009/ 2010» «2011/ 2012».
وتعد من أهم إنجازات الرياضي الراحل تتويج ليبيا ببطولة أفريقيا للأثقال التي أُقيمت في تونس العام 2004 والتأهل لأولمبياد أثينا باليونان.

واكتشف الراحل عديد المواهب التي مثلت ليبيا في المحافل الدولية من بينهم عبدالله خليفة الككلي، ومحمد حسين الكميشي، وأبوبكر احميدان، ومحمد الواعر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب