حكام ومباريات الأسبوع 17 لبراعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 نوفمبر 2019, 06:15 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد غدًا الجمعة مع 9 مباريات ضمن الأسبوع السابع عشر لمسابقة براعم بنغازي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي

على ملعب نادي الأهلي بنغازي، سيجمع اللقاء براعم أطلس مع التحدي بإدارة الحكم محمد الجلالي، والمساعدين مروان فرج وأحمد القزيري، وعلى ملعب بنينا سيتبارى براعم أهلي بنغازي مع الطيران، بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي بمساعدة ربيع الشوشان وبكار الدرسي.

ويجمع ملعب بنغازي الجديدة لقاء براعم استارز والهلال بإدارة الحكم حسين الكوافي والمساعدين معاذ البرغثي، والعربي مفتاح، وعلى ملعب نادي النصر سيتبارى براعم خالد بن الوليد مع الهدف بإدارة الحكم منذر العبيدي والمساعدين سالم المراكبي، وشعيب المجبري.

ويستضيف براعم النجوم نظيره الشمال، بإدارة الحكم محمد يونس وبمساعدة أحمد أشتيوي وباسم البرعصي، وعلى ملعب نادي السد براعم قار يونس يلتقي الوحدة بإدارة الحكم يخيب الوحيشي والمساعدين سفيان علي، وعلي البركي.

ويواجه براعم بنغازي الجديدة نظيره الأخضر بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين هشام أشتيوي ومحمد لطفي، وبراعم الحرية يلتقي المختار، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين فتحي الجيلاني وأصيل الشيخي، فيما يلعب براعم المجاهد أمام السلفيوم بإدارة الحكم عبدالله مازن والمساعدين محسن القديري ومحمد رزق.

وتقام السبت مباراتان الأولى ستجمع براعم التعاون أمام نظيره السواعد، بإدارة الحكم منذر العبيدي، والمساعدين محسن القديري وبكار الدرسي، فيما يواجه براعم المروج نظيره النصر بإدارة الحكم عماد خريش، والمساعدين عبدالعاطي العبد ومحمد بلعم.

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