سداسيتان في آمال القدم ببنغازي

مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

جرت اليوم مبارتان ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الآمال لكرة القدم القدم ببنغازي، انتهيتا بتفوق النهر على الاستقلال بستة أهداف مقابل لا شئ وبنفس النتيجة فاز آمال بنغازي الجديدة على السواعد بستة أهداف دون رد.

والخميس ستقام آخر مباراتان في هذه الجولة تجمع آمال المجاهد مع أطلس بقيادة الحكم محمد العفاس والمساعدين أحمد ضيف والعربي مفتاح، وآمال السواحل مع السلفيوم بقيادة الحكم مصطفي الدرسي والمساعدين هشام أشتيوي ومحمد لطفي.

يذكر أن النتائج المسجلة في مسابقة الآمال هذا الأسبوع فوز الصداقة على الوحدة بهدفين دون رد، وقاريونس على استارز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والنجوم على الرجمة بهدفين مقابل هدف واحد، وخالد بن الوليد على السد بهدف لصفر.

كما فاز التحدي على الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدفين، والنصر على النجمة بهدفين دون مقابل، والشمال على الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الأنوار والطيران بأربعة أهداف لكل منهما، والمروج فاز على شباب الجبل بعدم الحضور.