تفاصيل افتتاح فعاليات دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 نوفمبر 2019, 10:14 مساء
جانب من فعاليات دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة بالأردن. (إنترنت)

افتتح اللواء الركن محمد سليمان بني ياسين، مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة الأردنية فعاليات الدورة السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية التي تستضيفها القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

جاء الافتتاح بحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العربية مدير إدارة الشئون العسكرية ومجلس السلم والأمن بجامعة الدول العربية، وحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري الأردني العميد جهاد عيسى قطيشات، وعلي جاد محمد مراقب مالي الاتحاد.

وتستمر الدورة حتى 27 من نفس الشهر بمشاركة ضباط من 12 دولة عربية هي: الأردن، مصر، المغرب، البحرين، الإمارات، السعودية، قطر، السودان، موريتانيا، لبنان، فلسطين، ليبيا.

ويشرف على الدورة ممثلون عن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجنتين الفنية برئاسة وفد العراق الذي تغيب عن الدورة ووفد الرئيسية والإعلامية بالاتحاد والمتمثلة في العميد عبدالناصر عون المراقب الإداري للدورة  والعميد ابراهيم الاسطى المشرف الإعلامي للدورة.

وحسب ماقاله العميد إبراهيم الأسطي في اتصال إلى «الوسط» أن حفل الافتتاح شهد تنظيما مميزًا، لاقى استحسان الوفود المشاركة التي أثنت على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وتتضمن الفعاليات العديد من الندوات والمحاضرات حول اللياقة والإعداد البدني بإشراف محاضرين متخصصين من مختلف الجامعات الأردنية.

وقدم الوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الوسام الفضي للواء الركن محمد بني ياسين تقديرا للمملكة على استضافة هذا الحدث الكبير.

كما شهد الحفل أيضا تكريم المحاضر ناصر الشيخ الذي تسلم درعا تقديريا من الاتحاد الرياضي العسكري والاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر