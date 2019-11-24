تفاصيل افتتاح فعاليات دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة بالأردن

جانب من فعاليات دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة بالأردن. (إنترنت)

افتتح اللواء الركن محمد سليمان بني ياسين، مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة الأردنية فعاليات الدورة السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية التي تستضيفها القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

جاء الافتتاح بحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العربية مدير إدارة الشئون العسكرية ومجلس السلم والأمن بجامعة الدول العربية، وحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري الأردني العميد جهاد عيسى قطيشات، وعلي جاد محمد مراقب مالي الاتحاد.

وتستمر الدورة حتى 27 من نفس الشهر بمشاركة ضباط من 12 دولة عربية هي: الأردن، مصر، المغرب، البحرين، الإمارات، السعودية، قطر، السودان، موريتانيا، لبنان، فلسطين، ليبيا.

ويشرف على الدورة ممثلون عن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجنتين الفنية برئاسة وفد العراق الذي تغيب عن الدورة ووفد الرئيسية والإعلامية بالاتحاد والمتمثلة في العميد عبدالناصر عون المراقب الإداري للدورة والعميد ابراهيم الاسطى المشرف الإعلامي للدورة.

وحسب ماقاله العميد إبراهيم الأسطي في اتصال إلى «الوسط» أن حفل الافتتاح شهد تنظيما مميزًا، لاقى استحسان الوفود المشاركة التي أثنت على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وتتضمن الفعاليات العديد من الندوات والمحاضرات حول اللياقة والإعداد البدني بإشراف محاضرين متخصصين من مختلف الجامعات الأردنية.

وقدم الوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الوسام الفضي للواء الركن محمد بني ياسين تقديرا للمملكة على استضافة هذا الحدث الكبير.

كما شهد الحفل أيضا تكريم المحاضر ناصر الشيخ الذي تسلم درعا تقديريا من الاتحاد الرياضي العسكري والاتحاد العربي للرياضة العسكرية.