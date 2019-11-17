القنطري يجتمع مع اللجنة المنظمة لماراثون طرابلس الرابع

جانب من اجتماع القنطري مع اللجنة المنظمة لنصف ماراثون طرابلس الرابع. (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، بمكتبه صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لنصف ماراثون طرابلس الرابع، والذي سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري.

وخلال هذا الاجتماع أثنى القنطري على المجهودات التي تبذلها اللجنة المنظمة لغرض إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وأكد القنطري على دعم ومساندة الهيئة لهم، وذلك حسبما أفادت الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى هامش الاجتماع أكد القنطري اهتمام الهيئة بنشر الثقافة الرياضية بين الشباب والمواطنين، وجعلها أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها من خلال قطاعات الشباب والرياضة في جميع مناطق ليبيا، مؤكدا على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية على الصعيد الصحي والبدني.