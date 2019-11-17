نبيل العالم يطالب الاتحاد العربي بالاعتذار للكرة الليبية لهذا السبب

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق نبيل العالم. (إنترنت)

عبر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق نبيل العالم، عن استغرابه وأسفه بتجاهل الاتحاد العربي لكرة القدم لتاريخ ومكان تأسيس الاتحاد، والذي كان في طرابلس سنة 1974 برئاسة ليبية للمرحوم عبد اللطيف بوكر، وكذلك منصب الأمين العام للمرحوم صالح دراويل.

وقال العالم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذا الخطأ يبدو وكأنه مقصود وهو تجاهل للرياضة الليبية، مشيرًا إلى أنه يدعو مجلس إدارة الاتحاد العربي لتصحيح الخطأ والاعتذار للوسط الرياضي الليبي.

كما طالب رئيس اللجنة الأولمبية السابق كل مكونات الرياضة الليبية للمطالبة برد الاعتبار للكرة الليبية وفضل ليبيا في تأسيس الاتحاد العربي.