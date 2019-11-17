فوزان لـ«ليبيانا» في بطولة الصداقة لقدامى السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 نوفمبر 2019, 05:54 مساء
فريق شركة ليبيانا في بطولة الصداقة الدولية لقدامى كرة السلة. (إنترنت)

حقق فريق شركة ليبيانا، الفوز على فريق قدامى بنغازي بنتيجة 31 مقابل 26، ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية لقدامى كرة السلة فوق (35 عامًا) التي تتواصل بمدينة المنستير التونسية.

وفي المباراة الثانية، انتصر فريق قدامى الاتحاد المنستيري على نظيره قدامى كرة السلة بقصر هلال بنتيجة 46 مقابل 39.

واليوم يتجدد الموعد مع مباراتين قدامى بنغازي مع الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي مع قصر هلال، وتقام غدًا الإثنين، مواجهة بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي، وليبيانا مع قصر هلال.

وفي اليوم الختامي للبطولة الثلاثاء المقبل، يواجه ليبيانا نظيره الاتحاد المنستيري، والنجم الساحلي مع قدامى بنغازي.

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