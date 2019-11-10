الترهوني: انضمام 12 محترفا لصفوف المنتخب في معسكر تونس

الليبي مؤيد اللافي يصل معسكر المنتخب في تونس. (إنترنت)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، أن 12 محترفًا انضموا اليوم الأحد، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقام حاليًا في مدينة سوسة التونسية في إطار الاستعداد لمواجهة تونس وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا كان 2021.

وقال الترهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جميع الأمور الإدارية تسير على أكمل وجه حتى الآن، بعدما وصل إلى المعسكر اليوم محمد الترهوني ومفتاح طقطق وأحمد شلبي وبدر حسن وإسماعيل التاجوري ومؤيد اللافي وعلي معتوق وحمدو الهوني وأنيس سلتو ومهند عيسي وهيثم ضانة.

وأضاف الترهوني، أنه من المقرر أن يصل غدًا الإثنين، سند الورفلي والمعتصم المصراتي.

وأكد أن المحترفين سوف يدخلون في التدربيات المكثفة من صباح الغد مع اللاعبين المحليين المتواجدين بسوسة منذ الثلاثاء الماضي، وأن ظروف المعسكر تعتبر جيدة من جميع النواحي من إقامة وملاعب ومواصلات.

ويستهل «فرسان المتوسط» مشوارهم بالتصفيات الأفريقية، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية في 19 من الشهر ذاته.