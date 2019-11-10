التاجوري يعزز صفوف المنتخب الوطني في معسكر تونس

اللاعب الدولي إسماعيل التاجوري بقميص نيويورك سيتي الأميركي (أرشيفية : إنترنت)

وصل مساء اليوم اللاعب الليبي المحترف في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي إسماعيل التاجوري إلى تونس؛ وذلك للالتحاق بصفوف معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقام حاليًا في مدينة سوسة التونسية في إطار الاستعداد لمواجهة تونس وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا كان 2021.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني، ومساعد مدرب المنتخب المدرب أكرم الهمالي، وعددا من أعضاء البعثة، كانوا في استقبال التاجوري في المطار.

وكان محترفو المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم قد وصلوا اليوم الأحد أيضًا إلى معسكر المنتخب في تونس، وهم: بدر حسن ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني وأحمد شلبي، على أن يصل غدًا الإثنين سند الورفلي ومؤيد اللافي، بعد أن وصل قبل ذلك الجمعة محمد صولة وزكريا الهريش وصالح الطاهر.

ويستهل «فرسان المتوسط» مشوارهم بالتصفيات الأفريقية، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية في 19 من الشهر ذاته.