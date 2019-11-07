القلال والرقيق يتأهلان لنهائي نخبة المضرب ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 نوفمبر 2019, 06:25 مساء
منافسات سابقة في التنس الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد ملاعب المدينة الرياضة ببنغازي المباراة النهائية لبطولة نخبة التنس الأرضي، والتي تجمع اللاعبين سفيان القلال (كبار) ومحمد الرقيق (تحت 18) وكل منهما في رصيده 6 نقاط.

وجاء ترتيب اللاعبين في بطولة بنغازي كالتالي: صالح الرقيق 4 نقاط، ومحمد امراجع 3 نقاط، وعبداله الموهوب نقطتين، ونزار امراجع  نقطة واحدة، وسامي العيساوي نقطة واحدة، ومحمد الوليد دون نقاط.

وفي بطولة نخبة المضرب بطرابلس سجلت أمس النتائج التالية: في فئة تحت 10 سنوات، فوز اللاعبة أرجوان رفيق على غني عاشور بمجموعتين دون رد.

وفي فئة تحت 12 سنة فوز أحمد رفيق على محمد طبطابة بمجموعتين دون رد، وعبيدة السوكني على محمد النعاس بمجموعتين دون رد.

وفي فئة الكبار فاز محمد الجمل على عبدالنور الوحيدي بمجموعتين دون رد، ومحمد المهدي على محمود شحاتة بمجموعتين دون رد، وإلياس سكندر على اللاعب عمر عرفة بمجموعتين دون رد، ومحمد سلطان على عبدالرحمن بالأشهر مجموعتين دون رد، وأحمد قشوط على زكريا بالأشهر بمجموعتين دون رد، وهاشم الفزاني على عبدالله اللموشي بمجموعتين لمجموعة واحدة.

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