بعد تأهل النصر.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بالكونفيدرالية

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (صفحة النصر عبر فيسبوك)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوز على مضيفه برولين الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب ستارتيمر لوجوجو.

وافتتح النصر التسجيل عبر لاعبه خالد مجدي في الدقيقة السادسة، فيما عزز أسامة البدوي، لاعب النصر تقدم «الفحامة» بهدف ثان في شباك برولين، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تأهل بطل ليبيا إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية، بعدما عوض تعادله المخيب (2-2) في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية بمصر، وفاز (4-2) في مجموع المباراتين.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات:

نهضة بركان (المغرب) - حسنية أكادير (المغرب) - حورية كوناكري (غينيا) - المصري البورسعيدي (مصر) - بيراميدز (مصر) - نواذيبو (موريتانيا) - النصر (ليبيا) - اينيمبا (نيجيريا) - رينجر (نيجيريا) - زاناكو (زامبيا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - دجولي (مالي) - بيدفيست فيتس (جنوب أفريقيا) - بارادو (الجزائر).

موعد القرعة

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري المجموعات للكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل، الموافق العاشر من شهر نوفمبر الحالي، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، وفقا لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).