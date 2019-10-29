البنزرتي: لن أهرب من المسؤولية مع المنتخب الليبي

المدير الفني للمنتخب الوطني التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

قال المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، فوزي البنزرتي، إنه يتحمل المسؤولية في كل فريق أو منتخب يتولى تدريبه، ولا يعرف الهروب من المسؤولية.

وأوضح البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» أنه يثق في الإمكانيات الفنية للاعبي المنتخب الليبي، وأن تجربته السابقة مع المنتخب قبل عشر سنوات شجعته على خوض التجربة من جديد.

وتابع أن أقرب معسكر سيكون بعد معرفة التزامات اللاعبين المحترفين، وأنه من الصعب لعب أي مباراة دولية ودية لقرب موعد مباراة تونس في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية الـ«كان» الشهر المقبل.