فوز وتعادل لليبيا في الجولة الثالثة لشطرنجية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 06:36 مساء
لاعب الشطرنج الليبي علي العير. (إنترنت)

حقق لاعبا ليبيا اليوم الإثنين، فوزا وتعادلا في الجولة الثالثة لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت (20 عاما) والتي تتواصل منافساتها بالعاصمة الغانيه أكرا.

ورفع الليبي علي العير، رصيده إلى نقطتين بعد فوزه على العاجي ريتشارد، بينما تعادل عبدالله الفيتوري مع العاجي ماكسملين.

وفي أبرز النتائج المسجلة بهذه الجولة فوز المصري أدهم فوزي على الجزائري الجابري، وفوز المدغشقري ماهارو على الأنغولي ماركو فيليب، وتعادل المصري أدهم قنديل مع النيجيري رفائيل.

ويتجدد الموعد مساء اليوم مع الجولة الرابعة، بمواجهة الليبي علي العير أمام جواتان من نيجيريا، وعبدالله الفيتوري يواجه كوستا فابيو من STB.

يذكر أن البطولة بمشاركة 26 لاعبا وبالنظام السويسري ومن 9 جولات.

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