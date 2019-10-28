الدالي ينتقد أداء القنطري في هيئة الشباب والرياضة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

دعا مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للشباب والرياضة، هشام الدالي، رئيس الهيئة بشير القنطري لتحسين أداء العمل، وتسخير التكنولوجيا والتقنية في خدمة الرياضة.

وقال «الدالي» في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن هناك مقابلات كثيرة لا جدوى منها يقوم بها رئيس الهيئة مع عدد من الشخصيات الرياضية، وتسهم في إضاعة الوقت.

وأضاف «الدالي» أن غياب اجتماعات رئيس الهيئة مع مديري الإدارات يسهم في خلق فجوة في الهيئة، وعليه أن يكون حازما في القرارات وأن تكون له احترافية أكبر.

يذكر أن بشير القنطري أكمل عامه الأول هذه الشهر في رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة.