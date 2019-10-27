اتحاد الكرة ينتظر دعم الـ«كاف» لسداد ديون المدربين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 27 أكتوبر 2019, 05:33 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم السابق، جلال الدامجة (أرشيفية - إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، سيقوم بتسديد ديون عدد من المدربين الوطنيين، الذين سبق وأن قاموا بتدريب المنتخبات الليبية، والمقدرة بقيمة 800 ألف دينار ليبي.

وأوضحت المصادر، أن اتحاد الكرة ينتظر دعما ماليا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بقيمة 170 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، وهو كفيل بتسديد ديون المدربين.

وكانت أصوات داخل الوسط الرياضي، انتقدت التعاقد مع فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الليبي لكرة القدم، بسبب إضافة التزامات مالية على اتحاد الكرة، دون تسديد الديون السابقة للمدربين.

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