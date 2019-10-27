أكرم الهمالي يقترب من تولي منصب المدرب المساعد للمنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 05:00 مساء
المدرب أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

علمت بوابة «الوسط» من مصادر مقربة من الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الاتحاد يفكر في الإبقاء على مساعد المدرب جلال الدامجة أكرم الهمالي، مساعدًا للمدرب الجديد فوزي البنزرتي، الذي تعاقد معه الاتحاد الليبي لكرة القدم مؤخرًا في عقد يمتد لمدة 6 أشهر.

أكرم الهمالي من المدربين الشباب المجتهدين، ويعد من أكثر المدربين إلمامًا بحيثيات وخبايا المنتخب من أي مدرب مساعد آخر، لأنه سبق وعمل في الجهاز الفني مع جلال الدامجة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكنه مساعدة البنزرتي في كثير من الأمور الفنية.

أكرم الهمالي كان لاعبًا لفريق الاتحاد، كما لعب للمنتخب الوطني عدة مرات، ولعب لعدة أندية تونسية، وسبق له أن درب منتخب المدارس طرابلس، ثم بالفئات السنية بنادي الاتحاد، والأواسط والرديف والفريق الأول، كما درب المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني للشباب، وكان مدربًا لنادي الشط وأبوسليم.

آخر منصب تولى تدريبه عندما كان مساعدًا لجلال الدامجة في المنتخب الأول والمحليين، وحاصل على الرخصة «B»، وحاصل على شهادة ماجستير في التربية البدنية، وعضو هيئة تدريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
الأمطار تثير مخاوف البلديات من السيول ودعوات إلى وقف البناء العشوائي
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة التعرض للرصاص على الأطفال والبالغين