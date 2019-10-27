أكرم الهمالي يقترب من تولي منصب المدرب المساعد للمنتخب الوطني

المدرب أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

علمت بوابة «الوسط» من مصادر مقربة من الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الاتحاد يفكر في الإبقاء على مساعد المدرب جلال الدامجة أكرم الهمالي، مساعدًا للمدرب الجديد فوزي البنزرتي، الذي تعاقد معه الاتحاد الليبي لكرة القدم مؤخرًا في عقد يمتد لمدة 6 أشهر.

أكرم الهمالي من المدربين الشباب المجتهدين، ويعد من أكثر المدربين إلمامًا بحيثيات وخبايا المنتخب من أي مدرب مساعد آخر، لأنه سبق وعمل في الجهاز الفني مع جلال الدامجة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكنه مساعدة البنزرتي في كثير من الأمور الفنية.

أكرم الهمالي كان لاعبًا لفريق الاتحاد، كما لعب للمنتخب الوطني عدة مرات، ولعب لعدة أندية تونسية، وسبق له أن درب منتخب المدارس طرابلس، ثم بالفئات السنية بنادي الاتحاد، والأواسط والرديف والفريق الأول، كما درب المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني للشباب، وكان مدربًا لنادي الشط وأبوسليم.

آخر منصب تولى تدريبه عندما كان مساعدًا لجلال الدامجة في المنتخب الأول والمحليين، وحاصل على الرخصة «B»، وحاصل على شهادة ماجستير في التربية البدنية، وعضو هيئة تدريس.