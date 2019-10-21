قمبيج: هيئة الرياضة تجهز لأربع دورات تنشيطية لمدربي كرة القدم

دورة سابقة للمدربين المحليين (أرشيفية : إنترنت)

أكد مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الشباب والرياضة، الدكتور عبدالفتاح قمبيج، أن إدارته وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم ستقوم بتنظيم أربع دورات تنشيطية لمدربي كرة القدم المحليين، يحاضر فيها الخبير الدولي التشيكي أنطونيو موسيفيتش والذي سبق له تدريب منتخبي تشيك الأول والأولمبي، بالإضافه إلى مدرب سلوفينيا.

وأوضح في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الدورة الأولى ستقوم بمدينة مصراتة للمدربين المتحصلين على الرخصة (B) من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، يعقبها دورة بطرابلس في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل للمدربين المتحصلين على الرخصة (A).

وأضاف أن الدورة الثالثة بمدينة الخمس للمتحصلين على الرخصة (C)، وذلك في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، وستكون الدورة الرابعة، مقدمة للمعدين البدنيين بمدينة صبراتة في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.