ليبيا وتونس تجهّزان لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 أكتوبر 2019, 10:32 مساء
جانب من منافسات بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام اتحاد بناء الأجسام، الليبي أحمد سعيد، أن اجتماعا تنسيقيا عقد موخرا بتونس بين اتحادي الأجسام في ليبيا وتونس ترأسه من الجانب الليبي أمين عام الاتحاد وعضوية أحمد سوالم وإبراهيم الحمودي، ومن تونس رئيس اتحاد الأجسام التونسي مروان قدورة، ومديره الفني معز فيصل.

وقال سعيد، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إنه تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق شراكة بين الاتحادين لإقامة وتنظيم بطولة المغرب العربي، في الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر المقبل بتونس.

وأوضح أن ليبيا تلتزم بتوفير الإقامة للمشاركين وتوفير الجوائز العينية من كؤوس وميداليات، فيما يلتزم الجانب التونسي بتوفير القاعة والمواصلات والإعاشة على أن تكلف لجان البطولة من خبرات البلدين.

وتابع سعيد، أنه تم مخاطبة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، بدعم البطولة من خلال توفير عدد من بطاقات الاحتراف للفائزين الأوائل، وأيضًا إقامة دورة تحكيم تحت إشراف الاتحاد الدولي . .

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