أبوالشواشي يطالب القنطري بوقف العبث في الرياضة الليبية

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشي. (أرشيفية : إنترنت)

دعا عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشي، هيئة الشباب والرياضة للعمل بجدية في تحديد هوية كل الأندية «إذا كان ناد متخصصا أو عاما»، وكذلك تحديد هوية الاتحاد في كل لعبة.

وقال أبو الشواشي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» إنه بعد سنة من تولي بشير القنطري رئاسة «الشباب والرياضة» لا زالنا نأمل أن يولي هذا الملف الأولوية الكاملة، حيث أن هناك أندية ليست أندية بالمفهوم العام، ولا تملك المواصفات، وبعضها يتحكم في المشهد الرياضي.

وأوضح أن هناك اتحادات لا تتوفر فيها الشروط، وأصبح هناك اختلاط في الأمور بين لجان فنية واتحادات عامة، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يتم الاهتمام به حتى يتوقف العبث بالرياضة.