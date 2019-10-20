المنتخب الوطني يفشل في التأهل إلى أمم أفريقيا للمحلين بعد الخسارة من تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 08:09 مساء
جانب من مباراة ليبيا وتونس في الشان. (صورة من بث مباشر)

فقد المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مباراته الثانية أمام نظيره التونسي بنتيجة (2-1)، التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، في إياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020.

انتهى الشوط الأول من المباراة بفوز المنتخب التونسي، بهدف سجله اللاعب أنيس البدري، في الدقيقة الـ13 من اللقاء.

وفي أحداث الشوط الثاني نجح المنتخب الوطني في خطف التعادل من خلال اللاعب أحمد المقصي، في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أنيس البدري هدف الفوز للمنتخب التونسي في وقت قاتل بالدقيقة 89، ليفشل منتخبنا في التأهل لأمم أفريقيا للمحليين بعد الهزيمة من «نسور قرطاج».

ودخل المدير الفني لمنتخب ليبيا، جلال الدامجة، المباراة بتشكيل مكون من أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراء وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

وكان المنتخب الليبي فقد نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب التونسي بشكل رسمي إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين على حساب المنتخب الوطني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

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